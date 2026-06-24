名門の象徴たるGTクーペがさらなる高みへマセラティは2026年6月18日（現地時間）、改良新型「グラントゥーリズモ（GranTurismo）」をイタリアで発表しました。グラントゥーリズモに加え、オープンモデルの「グランカブリオ（GranCabrio）」、SUVの「グレカーレ（Grecale）」も同時に刷新。今回の大幅なアップデートは、ブランドの象徴であるトライデント（三叉の鉾）のロゴ誕生100周年の節目に行われたものです。【画像】超カ