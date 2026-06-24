「ゴンチャ」は、6月25日（木）から、桃の果実感をたっぷり楽しめる期間限定デザートティー「ピーチフルピーチ」を、全国の店舗で発売する。【写真】夏にぴったりのフルーツティーも！「ピーチフルピーチ」全4種ラインナップ■白桃＆黄桃のダブルピーチソースを使用今回登場する「ピーチフルピーチ」は、福島産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃＆黄桃のダブルピーチソースを合わせた夏限