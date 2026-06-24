ｅスポーツ事業を手掛ける糸井ホールディングスが群馬県前橋市内で会見を開き、新たにｅモータースポーツチームを立ち上げたことを発表しました。 糸井ホールディングスがオーナーとなり新たに立ち上げたのは、ｅモータースポーツチーム、「ＳＥＩＺＥ．Ｉ．Ｇ」です。ｅスポーツの普及に取り組む糸井ホールディングスが、群馬にゆ