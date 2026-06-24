【イメージ】教室 公立高校の募集定員について県教育委員会は来年度、生徒数の減少にともない７校であわせて２８０人を減らすと発表しました。募集定員の削減は５年連続です。 県教委によりますと、来年３月の中学校の卒業予定者数は１万５８０６人で、前の年から４５５人減る見込みです。県教委は来年度の募集定員について、学校規模や地区のバランス、各高校の志願状況などをもとに、７つの公立校であわせて２８