バレーボールＳＶリーグ女子・群馬グリーンウイングスは２４日、現在開催中の国際大会の日本代表、島村春世選手ら２人が新たに加入すると発表しました。 島村選手は神奈川県出身の３４歳で、身長は１８２センチのミドルブロッカーです。現在のＮＥＣレッドロケッツ川崎に前身のチームから１５シーズン所属し、昨シーズンは韓国Ｖリーグでプレーしていました。日本