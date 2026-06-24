群馬県職員によるクマ撃退チームは、クマなどを捕獲するためのわなの扱い方について、初めての研修を前橋市で行いました。 研修を行ったのは、クマの捕獲を担う人材を育成しようと去年発足した、県の職員によるクマ撃退チーム「クマゲキ」です。ことし２月にメンバーの大半がわな猟の免許を取得したことから、２４日はわな設置の技術の向上を図ろうと、前橋市の赤城ふれあいの森で研修が行われ、山本知事や県