クマによる被害を減らそうと、大手コンビニエンスストアが群馬県桐生市の店舗にクマ撃退用のロボットを設置し、実証実験をスタートさせました。 オオカミ型の野生動物の撃退装置「モンスターウルフ」を設置したのは、桐生市の山あいにあるファミリーマート日野屋黒保根店です。モンスターウルフは、北海道の企業が開発した装置で、クマが近づくとセンサーで感知して、ＬＥＤの点滅と車のク