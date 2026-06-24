県内の空き家に侵入し金品などを盗んだとして、19歳から38歳までの窃盗グループの9人が書類送検されました。書類送検されたのは、県内の19歳から38歳の男性9人です。警察によりますと9人は、2025年10月から2月にかけて鹿児島市や枕崎市などの空き家など272軒に侵入し、1100万円相当の現金や指輪やメダルなどの金品を盗んだ疑いが持たれています。9人は、このうち6軒の空き家などに侵入したとして2月、窃盗などの疑いで