24日午前、鹿屋市の市道で軽乗用車と原付バイクが衝突し、原付バイクを運転していた68歳の男性が死亡しました。事故があったのは鹿屋市上野町の市道です。警察によりますと24日午前11時前、鹿屋市今坂町方向に走っていた軽乗用車と鹿屋市白水町方向に走っていた原付バイクが衝突しました。この事故で原付バイクを運転していた鹿屋市古江町の新聞配達員、坪水紀男さん68歳が頭などを強く打ち死亡しました。軽乗用車を運転