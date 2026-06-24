通勤時間帯の大雨。戸惑った方も多いと思います。24日午前、薩摩地方で線状降水帯が発生し、薩摩川内市やいちき串木野市で1時間に100ミリを超える猛烈な雨が観測されました。鹿児島市で大規模な土砂崩れが発生、各地で浸水の被害も広がりました。次々と流れ込む活発な雨雲――。鹿児島地方気象台は、午前8時48分、薩摩地方に線状降水帯発生の情報を発表しました。猛烈な雨が同じ場所で降り続き命に危険が及ぶ土砂災