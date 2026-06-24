俳優のムロツヨシ（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。「6月24日、ムロツヨシの日です」と紹介し、「ということでホームページ新しくなりました」と報告した。【写真】「藤井風さんに似てる!?」「今も昔もイケメン」と話題！若かりし頃のムロツヨシ6月24日は「ムロ（6）ツ（2）ヨシ（4）」の語呂合わせから、日本記念日協会によって制定された、れっきとした「ムロツヨシの日」。なお、自身が主演を務めた映画『神は見