カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループの指示役とみられる男が逮捕されました。 捜査員らに連れられ歩く男。カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループの指示役とみられる菅原孝文容疑者です。 捜査関係者によりますと、菅原容疑者はSNSで勧誘した日本人をカンボジアに渡航させ、詐欺の拠点で働かせるなどした疑いがあり、6月24日、成田空港に向かう機内で逮捕されました。 タイメディアによりますと6月7日、日本か