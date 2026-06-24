6月25日（木）は断続的に雨が降るでしょう。大雨に十分注意してください。 活動の活発な梅雨前線が近づき、雨が降ったりやんだりの天気でしょう。断続的に雷を伴って、雨脚が激しくなる見込みで、南部では非常に激しい、滝のような雨が降るおそれがあります。 木曜日の午後6時までの24時間に降る雨の量は、多い所で中部と南部は180ミリで、その後も26日（金）や27日（土）にかけても雨の量が多くなっていきそうです。 朝の最低