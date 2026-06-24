男は警察署に出頭する際、飲酒運転をしてきたとみられています。 【写真を見る】まさか飲酒運転で警察に出頭？酒気帯び運転容疑で23歳男を逮捕基準値4倍のアルコールを検知熊本 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、熊本市西区島崎の自称・会社員、石川錬容疑者(23)です。 物損事故で出頭要請したら 警察によりますと、22日午前2時15分ごろ、熊本市中央区花畑町のコインパーキングで物損事故の通報を受け、