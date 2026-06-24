台風7号の接近に伴い、西日本の鉄道では、25日から26日に運転に影響が出る可能性があります。 JR西日本は山陽新幹線について6月25日、沿線で大雨の予報があるため、列車に遅れが出る可能性があるとしています。 また、京阪神エリアにおいて、6月25日（木）始発から列車の運転を取り止める可能性があるということです。 【6月25日始発から列車の遅れや運転を取り止める可能性がある各線区】・和歌山線王寺駅～五条駅間・