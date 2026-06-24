6月定例熊本県議会で、県議会議員の定数を改正する条例案が可決されました。 【写真を見る】＜定数変わる熊本県議会＞天草は「1減」で定員2熊本市1区は「1増」で定員13来年春の県議選から適用 来年春の県議選から適用されます。 「地域の声が吸収しづらくなるのでは」 県議会最終日となった24日、議員定数を改正する条例案が可決されました。 人口の増減に応じて、定数3の天草市・天草郡区を1議席減の定数2に、定数12の熊