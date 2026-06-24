九州を中心に災害級の大雨となっていて、大規模な冠水被害も発生しています。そして心配なのが、列島に接近する2つの台風。週末にかけ関東を直撃する恐れがあります。24日午前8時40分に鹿児島・薩摩川内市で線状降水帯が発生。この災害級の大雨をもたらした原因の1つが台風7号と8号のダブル台風です。ダブル台風による湿った空気が梅雨前線を刺激し、雨雲が活発化しているのです。市内では住宅街の中を流れる用水路があふれ、床上