俳優の内藤剛志（71）とKis―My―Ft2二階堂高嗣（35）が24日、都内で映画「旅人検視官道場修作」（監督兼崎涼介）の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。同じ名前であることにちなみ内藤は「たかしでございます。ダブルたかしです」と自己紹介。続けて二階堂も「二階堂“高嗣”です」と高嗣を強調してあいさつした。BS日テレの2時間ドラマ「令和サスペンス劇場」の人気シリーズ初の劇場版。内藤が主人公の元警視庁検視官、