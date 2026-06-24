歌舞伎俳優の中村翫政と片岡千次郎と上村吉太朗が２４日、大阪市・国立文楽劇場で上方歌舞伎会「『菅原伝授手習鑑』加茂堤・佐太村賀の祝」（８月２２〜２３日、同所）の取材会に出席した。例年８月下旬に、上方歌舞伎の伝統を継承する関西の俳優による勉強会公演として位置づけられており、今年で第３６回を迎える。片岡仁左衛門をはじめ、中村鴈治郎や片岡孝太郎、上村吉弥といった名だたる歌舞伎役者の指導の下、舞台が披露