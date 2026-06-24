日本音楽事業者協会主催の渋谷発の総合エンターテインメントフェス「GMO渋谷エンタメ祭」で、演歌歌謡歌手によるライブを行うことが24日、発表された。「JAMEENKA―KAYOLIVE」と題し7月11、12日に東京・代々木公園の野外ステージで開催される。2日間にわたり実施され、観覧料は無料。11日は尾藤イサオ、大石まどか、駿河ヤマト、羽山みずき、二見颯一、青山新、原田波人、SHOW―WA、山下絵理、藤崎詩乃、竹野留里、浦川