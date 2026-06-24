佐賀市で水路を一面に覆う大量の水草。かわいい白い花を咲かせていますが、実は特定外来生物に指定されている水草です。「ナガエツルノゲイトウ」は、“地球上最悪の侵略的植物”と呼ばれていて、驚異的な繁殖力と生命力を持ちます。葉や茎などの切れ端からでも大量に増殖。31都府県で分布が確認され、田んぼや水路などで影響を与えています。佐賀市の担当者は「農業用水路に揚水ポンプがあるが、ポンプから水をくみ上げられなくな