ロピア（資料写真）食品スーパー「ロピア」（川崎市幸区）は２５日、横浜市鶴見区の商業ビルに「横浜鶴見店」をオープンする。鶴見川河川敷のバーベキュー需要を見込み、精肉の品ぞろえを充実させる。出店先は「鶴見中央三丁目ビル」３階で、県内で３３店舗目。１階にヤマダデンキの「テックランド鶴見店」が入居する。県産の地場野菜も取り扱い、人気総菜のキンパ（韓国のり巻き）は種類を増やす。ロピアは出店地域にちなむ