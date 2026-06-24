◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル・稍重）上半期の古馬短距離王決定戦は１２頭（ＪＲＡ５頭、南関東５頭、他地区２頭）によって争われた。川田将雅騎手騎乗で、１番人気に推されたウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は２着に敗れた。２４年のＪＢＣクラシック、昨年の南部杯、前走のかしわ記念に続き４つめのＪｐｎ１制覇を狙ったが、初の浦