◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほペイペイドーム）オリックス・田嶋大樹投手が１回２／３を４安打５四死球、６失点で降板した。初回、正木に左越えへの先頭打者アーチを被弾。２点リードの２回は、無死から柳田、今宮を連続で空振り三振に仕留めた。ところが、海野に四球、谷川原に中前打、正木に四球を許して２死満塁のピンチを招くと、周東に一塁適時内野安打を浴びた。続く近藤に押し出し四球、栗