大阪観光局は２４日、大阪市内で「大阪観光局６月度記者会見」を行い、溝畑宏理事長が塾長に就任した「ＫＬＰ塾」について説明した。ＫＬＰ塾は「ＫａｎｋｏｕＬｅａｄｅｒｓｈｉｐＰｌａｔｆｏｒｍ塾」の略称で、観光を起点に地域や社会を変える若手リーダーを育成する選抜制の私塾。８月から全１０回のプログラムには溝畑氏のほかに大阪府知事の吉村洋文氏も登壇する予定だ。今回、学生２５０人にヒアリングを行った結