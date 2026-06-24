モデルの前田希美が、結婚式の写真を公開した。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「結婚式ではゲストの皆様から７６本のバラを受け取り、最後に夫から１本。⁡実はプロポーズの時にもらったのは３１本のバラ全て合わせると１０８本に全く知らなかったサプライズでした」と真っ赤なバラの花束を持った姿を載せた前田。夫でサッカーＪ１浦和の渡邊凌磨と見つめ合い、笑顔を見せるラブラブな姿も披露してい