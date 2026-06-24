鹿児島市の採石場で、作業用の車両が道路から転落し、乗っていた男性が死亡しました。 警察や消防によりますと、24日午前10時半ごろ、鹿児島市喜入瀬々串町の採石場で、「重機が転落し、男性が挟まれている」と、従業員から119番通報がありました。 作業用の車両が採石場の取付け道路からおよそ15メートル下に転落し、車両に乗って作業をしていた会社役員の78歳の男性が消防に救助されましたが、およそ2時間後に搬送先の