鹿屋市の市道で、24日午前、軽乗用車と原付バイクが衝突し、原付バイクを運転していた（68）の男性が死亡しました。 鹿屋警察署によりますと、24日午前11時前、鹿屋市上野町の市道で、垂水市方向から走ってきた軽乗用車と対向してきた原付バイクが正面衝突しました。 この事故で、原付バイクを運転していた鹿屋市古江町・新聞配達員の坪水紀男さん（68）が頭などを強く打ち、病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡しま