【モデルプレス＝2026/06/24】6月24日（日本時間）にパリで開催された、メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによる、2027春夏メンズ・コレクションのファッションショーに、Number_i（ナンバーアイ）の平野紫耀、NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のYUTA（ユウタ）、BTS（ビーティーエス）のj-hope（ジェイホープ）ら豪華ゲストが来場した。【写真】人気K-POPアイドル「ルイ・ヴィトン」ファッションシ