ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは開運カレンダー「2026年6月25日（木）は一粒万倍日！ 財布の使い始め・口座開設…“小さな一歩”が万倍にもなる吉日にやっておきたいこと」。開運行動やNG行動などを紹介します。2026年6月25日（木）は、「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」にあたる吉日です。六曜は「先負（せんぶ）」で、一般的