秋田朝日放送 去年、大仙市の自宅で同居する父親を殺害したとして逮捕・起訴された男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、大仙市の無職・進藤藤行被告（５２）は、去年８月同居する当時９３歳の父親の首などを包丁で切りつけるなどして殺害したとして、殺人の罪に問われています。 24日秋田地裁で開かれた初公判で、進藤被告は「間違いないです」と起訴内容を認めました。この裁判は