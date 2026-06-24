ポンドドル一時１．３１５６レベル、昨年１１月以来の安値水準＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル高優勢のなかで、ポンドドルは一時1.3156レベルに安値を更新した。昨年11月26日以来のドル高・ポンド安水準となっている。ポンド円は212.80レベルに本日の安値を更新。ユーロポンドはロンドン序盤までの下げをほぼ解消している。 GBP/USD1.3157GBP/JPY212.80EUR/GBP0.8618