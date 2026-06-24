大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月23日(日本時間24日) ミネソタ・ツインズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ターゲット・フィールド＞ ドジャースの大谷翔平投手（31）が、敵地で行われたツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。 ノーヒットながら、4回に決勝点となる犠飛を放ち勝利に貢献した。明日24日（同25日）、リアル二刀流で先発のマウンドに上がる。チームは17安打12得点の大勝