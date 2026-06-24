気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」です。日本でストーカー規制法が施行されてから25年以上経っているんですが、検挙件数を見ていくと年々増加していて、2025年には1546件で過去最多となっているんです。そんな中、海外に目を向けてみますと、韓国ではストーカーへの厳罰化が進んでいて、24日から、ストーカー歴のある人の位置情報がリアルタイムで被害者に通知されるようになったんです。そこで、24日の