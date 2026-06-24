音楽ユニット「YOASOBI」のボーカル・ikuraとして活動しているシンガーソングライターの幾田りら（25）が23日、Instagramのストーリーズを更新。レコーディング中のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】幾田りらの近影やお風呂場での写真これまでにもSNSで、金髪姿の激変ショットや、黒いタイツにスカートを合わせたガーリーな自撮り写真など、日常の様子を発信してきた幾田。2026年5月6日にはYouTubeで、ラ