日本のアニメや食文化などの海外展開を支援する官民ファンド「クールジャパン機構」は、累積赤字がおよそ540億円と巨額となったことを明らかにしました。クールジャパン機構は日本の魅力を世界に発信することを目的に2013年に設立されましたが、24日に公表された2025年度の決算で、累積赤字が540億円に膨らんだことが明らかになりました。クールジャパン機構は赤字が拡大したことについて、「重く受け止めている」とコメントしてい