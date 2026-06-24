◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク先発・中村稔弥が３回を５安打３失点で降板した。１−０の２回２死二、三塁で宗に右中間への３ラン本塁打を被弾し逆転を許した。その後、連打を浴びたものの最少失点で踏みとどまり、３回にはオリックスのクリーンアップを３者凡退に抑えた。「先制点を取ってもらった直後のホームランが本当に悔いが残ります」と振り返った左腕。「野手の方