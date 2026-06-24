記事ポイントパティオ可児3階に2026年6月12日グランドオープン約30種類の遊び・出入り自由・飲食持込み自由動物ふれあいから巨大ジャングルジムまで多彩なコーナー ユーエスマートは、室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」を岐阜県可児市のパティオ可児ショッピングプラザ3階に、2026年6月12日(金)にオープンしました。幼児から小学生、保護者まで家族全員で楽しめる全天候型の屋内遊園地で、暑い日も雨の日も花粉の季節