記事ポイントもも・いちご・シャインマスカットをぷるもち餅で包んだ新感覚フルーツ大福常温保存・賞味期限120日で旅行後のお土産に持ち帰りやすい成田・関西国際空港の国際線エリアで2026年夏から期間限定先行販売 中島大祥堂は、フルーツソースとクリームを独自開発のお餅で包んだ新食感フルーツ大福「もちふる」を、成田国際空港および関西国際空港の国際線エリアで期間限定発売します。成田国際空港では2026年6月30日(火)