記事ポイント住宅業界で30年以上の経営経験を持つ増田文彦氏が、フィオレの特別顧問に就任工務店・住宅会社の提案力向上を支援するフィオレマテリアルの理念と仕組みに共感就任後に富山のモデルルームを視察し、造作家具のデザイン性・品質・価格を高く評価 フィオレは、住宅業界で30年以上の経営経験を持つ増田文彦氏を特別顧問として迎えました。フィオレマテリアルの理念と事業モデルへの共感がきっかけとなり、特別顧問契