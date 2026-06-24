記事ポイント那覇市松川、首里城まで徒歩約15分の16階建て大型ホテル客室328室・3階インフィニティプール備えるシティリゾート2026年7月31日、インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾートとしてリブランドオープン NBIホールディングスが、沖縄県那覇市松川に位置する大型ホテルを取得し、「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」としてリブランドします。取得予定日は2026年7月31日で、改修工事を