記事ポイント2026年7月11日、福知山市内の公共施設への再エネ電力供給が始まります約1.8MWの自社太陽光発電所から年間約200万kWhを地域内でそのまま活用エクソル・たんたんエナジー・福知山市の三者連携で地産地消モデルを構築 エクソルは、京都府福知山市三和町梅原に保有する自社太陽光発電所で発電した再生可能エネルギー電力を、2026年7月11日(土)より市内の公共施設へ供給します。特定卸供給という仕組みを活用すること