キャンドゥから、2026年夏に最新作の公開を迎えるディズニー＆ピクサー・アニメーション映画「トイ・ストーリー」シリーズのグッズが登場。「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめとするおなじみのおもちゃたちが勢ぞろいした、子ども部屋のようにカラフルなグッズがラインナップされます☆ キャンドゥ ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」グッズ 発売日：2026年6月25日（木）より順次販売店舗：全国