自民党と日本維新の会はさきほど、「副首都構想」の具体化に向けた法案と、衆議院の議員定数を削減する法案を共同で国会に提出しました。「副首都」法案は、おととい高市総理が提示した修正案を維新が了承し、共同で提出しました。また、衆議院の議員定数を削減する法案は、与野党の協議会で選挙制度改革について議論を進め、1年以内に結論が得られなければ、比例代表の定数を45議席削減するとしています。自民・維新両党は、今の