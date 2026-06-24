JKAは「競輪ルーキーシリーズプラス2026」（8月7〜9日、佐世保）の女子出場選手7人を発表した。優勝者には第9回ガールズフレッシュクイーンの出場権が与えられる。（1）川上いちご（27＝千葉）（2）小原乃亜（23＝岩手）（3）山田南（19＝千葉）（4）伊藤梨里花（28＝愛知）（5）緒方詩央里（27＝福岡）（6）露谷菜々花（21＝高知）（7）栗山百花（23＝神奈川）※年齢は開催初日。左数字は選考順位。補欠は清水美海