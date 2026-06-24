超党派の国民会議で示された食料品の消費税を2年間、1%に引き下げる案について、木原官房長官はきょう（24日）、「赤字国債に頼らないことを前提に財源を検討し、結論を得たい」と述べました。国民会議の実務者会議は24日、飲食料品にかかる消費税を来年4月から2年間限定で1%に引き下げる案について議論を交わしました。ただ、政府・与党から消費税減税の財源は示されておらず、野党からは「財源についての議論が不十分」との指摘