バイクに乗った少年に「コルクだろ」と因縁をつけ、集団で暴行を加えバイクなどを奪った疑いで男ら4人が逮捕されました。野中悠平容疑者（20）や当時17歳から19歳の男ら4人は2月、東京・武蔵村山市の駐車場でバイクに乗っていた少年2人に対し、「止まれ。それコルクだろ」などと因縁をつけて暴行を加え、バイクやヘルメットなどを奪った疑いが持たれています。野中容疑者らは、特定のヘルメットをかぶっている人を襲撃する「コルク