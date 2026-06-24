24日の衆議院内閣委員会で自民、維新、国民民主、参政の4党が共同提出した国旗損壊罪法案が審議入りした。中道改革連合の階猛幹事長は、国旗を損壊する状況をライブ配信したら処罰対象になるが、事後に配信した場合は対象とならない問題について「一般人は理解できない。違憲立法では」と追及した。【映像】「何言ってるかわかんない」紛糾の瞬間（実際の様子）階議員は「処罰範囲が不明確」だとしたうえで、「自室で自ら国旗