群馬・桐生市の山あいにあるファミリーマートで24日、新たなクマ対策が始まりました。店舗のすぐ横に、クマを追い払うためのオオカミ型のクマ対策装置「モンスターウルフ」が設置され、実証実験が行われました。コンビニに設置されるのは初めてです。桐生市内では、1週間前にもクマの目撃情報があったばかり。「モンスターウルフ」は、クマなどの野生動物の接近を感知すると音や光などで威嚇し、追い払います。50種類以上の音声で