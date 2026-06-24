お笑いコンビ・CITYの石井ブレンド（石井輝明）さんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子が誕生したことを報告し、祝福の声が寄せられています。【写真】赤ちゃんを抱くイケメン芸人・CITY石井「めでた過ぎるーーー」石井さんは「子が生まれました！目に入れたのですが、痛くなかったです！」と明かし、1枚の写真を投稿。穏やかな表情の石井さんが、小さい赤ちゃんを抱いているほほ笑ましいツーショットです。また「漫